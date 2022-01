Zé Piquinha, selfie da triação, ‘amante’ da Banda AR15: relembre os ‘chifres’ mais famosos da web

O flagra de uma traição costuma repercutir nas redes sociais com muita rapidez. Isso porque o brasileiro parece gostar de se divertir às custas da fossa alheia. Pensando nisso, o portal O Liberal decidiu reunir quatro descobertas das ‘puladas de cercas’ que viralizaram na web nos últimos tempos. Confira as traições que deram o que falar na internet:

Traição do vocalista da Banda AR15 com a amiga da mulher

A foto da traição do cantor paraense com a melhor amiga da esposa viralizou nas redes sociais (Reprodução/ Instagram)

Os vocalistas da banda paraense AR15, Carol e Harrisson Lemos, protagonizaram boatos de traição com a melhor amiga da cantora. A cena do flagra, em que a moça aparece surpreendendo o marido e a ‘outra’ em um carro, viralizou na web e comoveu os internautas.

Revoltada, Carol expôs a situação extraconjugal: "Acho que o objetivo desse vagabundo era me deixar na vala, como vai pra rua se expor, a tatuagem imensa no braço, com meu nome cara passando na aliança no dedo à mostra. Harrisson acho que tu queria te aparecer só pode".

Mas, tudo não passava de uma encenação. Carol alega ter sido “trolada” com o intuito de divulgar o novo single do esposo, o “Fofoca”.

Assista a entrevista completa do casal falando da ‘suposta’ traição:

‘Zé Piquinha’ tem carro destruído após chifre

A mulher traida, ainda não identificada, quebrou o veículo do 'suspeito' com um pedaço da madeira (Reprodução/ Redes sociais)

Uma moça viralizou nas redes sociais, após quebrar o carro do, até então namorado, depois que descobriu a ‘pulada de cerca’. Ela aparece em um vídeo usando um pedaço de madeira para destruir as janelas e faróis do veículo. Além de ofendê-lo sexualmente. “Zé Piquinha, nem p*u você tem”, disparou.

Homem tira selfie com esposa e o amante dela na cama

Invés de tirar satisfação com a namorado, Holloway tirou uma selfie do momento em que levava chifre (Reprodução/ Redes sociais)

O texano Duston Holloway surpreendeu as redes sociais com a ‘frieza’ que fotografou a traição que levou, dentro do seu próprio quarto. Ao entrar no cômodo, ele teria encontrado a, até então, namorada dormindo com outro cara. Invés de tirar satisfação, ele bateu uma foto com os dois e compartilhou na web.

Mulher descobre traição em foto de fogão

A moça viralizou no Tik Tok após descobrir a traição de forma inúsitada (Reprodução/ Redes sociais)

Kayla Paeth ficou famosa no Tik Tok por ter descoberto de uma forma inusitada o ‘chifre’ que estava levando. Ela conseguiu identificar no reflexo no painel do fogão, em que aparecem duas mãos com anéis, pulseiras e um Apple Watch, indicando que seriam braços de uma mulher.