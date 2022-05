Vendedor que pediu desculpas à ex em faixa estendida na praça vai casar com a moça; vídeo

O vendedor Fernando Teles, de 30 anos, que pediu perdão à ex em faixa estendida em uma praça em Marco, no Ceará, conquistou seu objetivo, e a costureira Gleyciane Ferreira, 22, vai se casar com o rapaz. O casal conversou durante alguns dias depois do pedido de desculpas de Fernando, e nesta terça-feira (24), o vendedor apareceu na frente da casa de Gleyciane com um carro de som e um buquê de flores. As informações são do Diário do Nordeste.

Fernando conseguiu reatar com a ex após mais de um mês separados, por conta de uma “briga besta”, segundo o mesmo. A declaração na noite de ontem foi acompanhada de alianças. O pedido de casamento teve “sim” como resposta.

“Fiz outra serenata, a pedi em casamento e agora estamos noivos. Vamos nos programar para morar juntos de novo e casar no fim do ano”, disse Fernando.

Confira o vídeo com o pedido de casamento

Entenda o caso de Fernando e Gleyciane

No dia 17 de maio, Fernando estendeu uma faixa em uma praça no município de Marco, no Ceará, dizendo “Gleyciane me perdoa. Já te liguei, mandei mensagem, por que não me responde? Me desculpa, nunca foi minha intenção de te magoar”. A ação teve grande repercussão nas redes, gerou comentários e teve o objetivo atingido. Fernando conseguiu voltar a se comunicar com a ex-namorada.

Agora, Fernando que pediu a moça em casamento, estendeu uma nova faixa no mesmo lugar, agradecendo todos que o apoiaram nesta tentativa de reconciliação. A nova faixa diz: “Quero agradecer a todos os que usaram a #VoltaGleyciane. Obrigado a todos pelo apoio e foram tanto os pedidos que hoje ela voltou pra mim. Obrigado”.