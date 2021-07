Tal qual Jennifer Lopez e Ben Affleck, veja 4 dicas para voltar com o ex de forma saudável

17 anos após o fim do noivado, em 2004, Jennifer Lopez e Bem Affleck foram flagrados, recentemente, aos beijos e, agora, de mão dadas. De acordo com a terapeuta e educadora sexual Ana Canosa, nem sempre voltar com ex é cilada. Veja 4 dicas separadas pela colunista para reatar o relacionamento de forma saudável. As informações são da UOL.

Encarar como um novo relacionamento

Não é porque você vai voltar com o ex, que vai seguir a mesma relação de antes. O ideal é retomar encarando o retorno como o surgimento de um novo relacionamento, não a continuação do primeiro, que terminou.

Cuidado com pendências antigas

Se a ideia é reatar com o ex, não vale a pena entrar na nova relação pensando em resolver pendências que ficaram mal elaboradas. Se existem mágoas, melhor nem ir, né?

Atenção às expectativas

"São duas pessoas diferentes, que já viveram outras histórias", fala Ana Canosa. Mesmo que seja natural criar expectativas em qualquer início de relacionamento, é preciso ter cuidado.

Não romantize o retorno

"A narrativa que você constrói faz toda a diferença", diz a terapeuta de casais. Quanto mais romantizada e idealizada a história que você conta para si mesma sobre a outra pessoa, maiores chances de frustração.