Mulher viraliza ao descobrir traição e ‘esperar’ marido e amante na porta do motel, em Belém

Uma imagem inusitada está circulando nas redes sociais da capital paraense. Uma mulher chamou atenção de diversas pessoas após ser filmada em frente a um motel, no bairro de Val-de-Cans, onde esperava o marido e a amante saírem do estabelecimento. A situação ganhou muita repercussão e até a polícia foi chamada para tentar acalmar os ânimos no local.

Aos gritos, a mulher mandava o companheiro sair do motel e chegou a jogar uma pedra na porta do quarto onde o carro do homem estava. Diversas pessoas foram ao local para acompanhar a situação e postaram as imagens na web. Após diversos minutos em frente ao local onde o homem e a amante estavam, a polícia chegou para controlar a situação e escoltar o homem para a delegacia.

A mulher traída ainda fez uma live no momento em que esperava o companheiro sair do motel. O vídeo já alcançou mais de 93 mil visualizações no Facebook.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)