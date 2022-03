Mulher flagra marido com amante na saída do motel e parte para a briga; veja vídeo

Uma pancadaria na saída de um motel localizado na cidade de Tailândia, no nordeste paraense, viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Uma mulher flagrou o exato momento em que o marido saiu do estabelecimento na companhia da amante. Nenhum dos envolvidos teve identidade divulgada.

A mulher, supostamente traída, partiu para a briga. Ela jogou a amante no chão e iniciou uma sessão de espancamentos. O marido tentou intervir na confusão, mas não conseguiu afastar as mulheres.

“Eu sabia que ia te pegar”, disse a mulher para a suposta amante. “Eu paguei a tua gasolina, e tu traz ela para o motel?”, continuou ela, indagando ao marido. No meio da confusão, a mulher afirmou que já estava desconfiando do caso.

Depois de ter sido bastante machucada, a suposta amante disse que iria procurar a delegacia para tomar providências. A mulher traída rebateu dizendo que não teria medo. E ameaçou: “Vai que eu te pego lá também”. Neste momento, as mulheres foram contidas, e a briga finalmente cessou.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, para apurar se houve registro do caso. Porém, por conta de um problema no sistema de informações da PCPA, a instituição não soube informar se o fato possui boletim de ocorrência.