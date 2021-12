Mulher descobre traição do marido por câmera que ele mesmo instalou

Um homem foi pego traindo a esposa pela câmera que fica ao lado do interfone da casa da família. O problema, além da traição, é que foi ele mesmo quem instalou o equipamento. O flagrante foi compartilhado nas redes sociais pela estadunidense Kaylie Kristina, mãe de dois filhos. As informações são do UOL.

Trechos da gravação foram compartilhados no TikTok e já acumulam quase 7 milhões de visualizações. Nas imagens, o homem aparece saindo de casa à noite e depois uma mulher surge atrás dele. Ele parece acariciar o bumbum da amante e dá um beijo na boca da mulher. Isso tudo com a esposa vendo.

"Quando seu marido está doente demais para a viagem em família que você planejou", escreveu Kaylie na legenda da publicação. Ela acrescentou as hashtags "trapaceiro" e "lixo", em referência ao marido.

A mulher que aparece no vídeo ao lado do marido de Kaylie usa camiseta e um short curto e aparenta estar segurando as chaves de um carro.

"Ele achou que a câmera estava desativada", explicou a mulher traída, na seção de comentários do vídeo. O post foi feito há dois meses, mas viralizou nos últimos dias.

"As fechaduras foram alteradas e ele não reside mais aqui", disse Kaylie ao New York Post.

Falsa amiga

A mulher falou mais sobre o caso e afirmou que a amante fingiu ser sua amiga por muito tempo. "Ela é tão destruidora de lares quanto ele", disse Kaylie. O pai dos filhos dela teria pedido desculpas, mas a mulher avisou que não seria o suficiente para reatar o relacionamento.

"Não acho que algum dia chegarei a um ponto em que possa ficar tipo, 'está tudo bem', porque não estava tudo bem", completou a mulher traída.