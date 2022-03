Motorista inova com serviço para mulheres e oferece 'flagra em motel' para clientes

Elizandra Regina de Cândido, de 47 anos, inovou como motorista particular e ganhou a internet. Além de atender exclusivamente o público feminino, a motorista realiza corridas para "dar" flagra em saída de motel. A postagem com a lista de atividades desempenhadas por ela foi feita publicada, no último sábado (26), via rede social.

Rosângela é motorista de aplicativo e moradora da cidade de São Vicente, no litoral paulista. Com bom humor, a motorista tem ganhado seguidores e novas clientes. Em uma única rede social, ela já ultrapassou os 7 mil compartilhamentos e mais 600 comentários.

Segundo a motorista, as corridas são direcionadas "para as meninas que têm receio de ser transportada por homens", que vão para "igreja, macumba, seita, reuniões", querem "viajar até São Paulo" ou precise de alguém para leva-las para "curtir a praia, piscina e cachoeira".

Na postagem, Elizandra continua: ‘Esta desconfiada do crush? Nós seguimos! Vai fugir de casa e largar o embuste? Ajudo retirar suas coisas. Precisa retirar exames, documentos, encomendas ou mercadorias? Rretiro e entrego. Precisa fazer compras? Te levo e busco. Vai sair para beber com os amigos? Levo vocês juntos, viagem compartilhada. Quer esperar o marido na frente do motel? Te levo e ainda espero o bonito sair. Não pode pagar um psicólogo, sou toda ouvidos para desabafos.".



VEJA MAIS: