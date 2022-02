Uber vai permitir que passageiro saiba quantas estrelas ganhou do motorista

Os brasileiros são avaliados em 4,88% pelos motoristas da Uber. Por isso, o aplicativo de locomoção vai liberar uma nova função aos passageiros: descobrir as notas recebidas em viagens. A partir dos próximos dias, os usuários vão conferir as suas avaliações, de cinco a uma estrela, como o condutor sentiu-se na presença do viajante. Os passageiros também vão poder conferir quantas corridas pegaram até o momento.

Outra novidade também será lançada aos brasileiros: uma lista de comportamentos ruins que podem fazer você ser banido do aplicativo. Mas, o que isso significa e quais os impactos? Antes, o que era registrado apenas ao usuário,vai estar na mão do motorista, avaliará se o passageiro foi educado, não jogou lixo no carro ou gritou com o condutor.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)