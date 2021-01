Menino é supostamente salvo de bala perdida por causa de crucifixo no peito: 'Milagre'

Um menino de 9 anos, identificado apenas como Tiziano, foi o personagem de um “milagre de ano novo” ao sobreviver ao impacto de uma bala perdida, que teria parado em um crucifixo que ele carregava no peito. O incidente aconteceu por volta das 22h do dia 31 de dezembro de 2020, em Las Talitas, na Argentina.

“Então, após 48 minutos de ser exaustivamente examinada pelos médicos plantonistas, a criança teve alta para continuar aproveitando a última noite do ano”, descreveu o boletim de ocorrência. No entanto, o documento não revela o motivo do tiro não ter causado ferimentos mais graves na criança.

O caso foi compartilhado nas redes sociais e, nas fotos, é possível ver o crucifixo com um furo no centro ao lado do projétil usado. Outra imagem mostra uma mulher carregando a criança nos braços, em frente ao hospital.

[MILAGRO DE AÑO NUEVO] Anoche minutos antes de la 00 una bala perdida le pegó en el pecho a un Niño en Las Talitas. Pero el impacto fue en un crucifijo que el menor llevaba puesto, lo que salvó su vida. El Cristo quedó intacto y el Niño con una herida por el roce@telefetucuman pic.twitter.com/N0vfFPtE8U — José Romero Silva (@Josecitors) January 2, 2021

O Hospital do Menino Jesus confirmou a admissão do menino com ferimento à bala. "Não foi descoberto no ato médico, a família contou sobre o crucifixo", disseram fontes do hospital.