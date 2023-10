Bandido apanha de frentistas após tentar roubar posto de gasolina; vídeo

Frentistas de um posto de gasolina reagiram a um assalto e bateram no bandido que tentou roubar o estabelecimento na última terça-feira (24). Câmeras de segurança do posto, registraram a ação.

As imagens mostram quando dois criminosos chegam de moto no local e anunciam o assalto. Um dos frentistas abre a gaveta para retirar o dinheiro e, na sequência, empurra um dos bandidos que havia descido da moto, sendo cercado pelos outros funcionários do posto. Pelo menos outras cinco pessoas se juntaram para bater no criminoso.

O outro criminoso que dirigia a moto acelerou e fugiu do local. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele conseguiu roubar o celular de uma cliente do posto de gasolina. O caso aconteceu em Cotia, na região metropolitana de São Paulo.

O criminoso cercado pelos funcionários foi detido por guardas civis municipais com uma arma falsa e levado para o Distrito Policial de Cotia, onde o caso foi registrado. A moto roubada utilizada na fuga, foi encontrada e devolvida à vítima, um homem de 23 anos.