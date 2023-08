Ladrão é linchado na rua após tentar roubar encomenda de motoboy em SP; vídeo

Um ladrão foi linchado por mais de 10 pessoas após tentar roubar uma encomenda que um motoboy levava. O episódio ocorreu nesta quinta-feira (24) por volta das 14h40, na região do Bom Retiro, centro de São Paulo.

Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que o criminoso, disfarçado de motoboy em uma moto, abordou a vítima no meio da rua, pegou a encomenda da mochila bag do entregador e tentou fugir. No entanto, ele foi impedido por outros homem, que o lincharam na calçada. Assista o vídeo:

Nas imagens, é possível ver que dois homens param do lado do entregador e o abordam. Em seguida, o que está na garupa desce da moto, abre a mochila e retira a encomenda de dentro. No mesmo momento em que isso acontece, um homem que estava por perto viu a situação e tentou desligar o veículo utilizado para o roubo. Mas não conseguiu, e o outro bandido fugiu.

Sem perceber que foi deixado para trás, ele prosseguiu o crime naturalmente. Em seguida, o mesmo homem que tentou parar o ajudante do crime, impede que bandido vá embora.

Pouco tempo depois, se inicia uma confusão e vários homens partem para cima do bandido e o jogam no chão na frente de uma loja de comércio, onde é linchado com socos, chutes e golpes de capacetes.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)