Motoboy é agredido por policial penal após não subir com comida; vídeo

Um entregador de comida, identificado como Yuri Moraes de Araújo, de 21 anos, gravou o momento em que é agredido a tapas por um policial penal, na tarde desta terça-feira (22), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O vídeo mostra o momento em que o policial, identificado como Alex Ramos Cabral, agride o motoboy após ele se recusar a subir até o local onde o policial mora para entregar o pedido. A confusão teria começado quando Yuri explicou que não era obrigado a entregar o pedido diretamente no apartamento do cliente.

VEJA MAIS

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) emitiu uma nota informando que repudia qualquer desvio de conduta de seus servidores e que abriu uma sindicância para apurar o caso. A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite de terça-feira para intervir em uma manifestação de um grupo de motoboys em protesto contra a agressão.

A PM informou que as partes envolvidas no suposto desentendimento não estavam no local no momento da confusão. O caso segue sendo investigado.

Afinal, o motoboy precisa subir com a entrega?

A plataforma de entrega por aplicativo afirmou que, de fato, o motoboy não é obrigado a entregar o pedido diretamente no apartamento do cliente.