Casimiro repassa mil reais para entregador de IFood; motoboy compartilha felicidade na web

Um entregador de lanches compartilhou a felicidade em poder conhecer o streamer Casimiro Miguel e receber uma ‘gorjeta’ boa após entrega de pedido. Thiago Koller contou no Twitter a entrega seria a primeira do dia e não conseguia acreditar na coincidência. "cheguei na portaria falei o número , todo bobo alegre , parecia que tava indo ver meu dentista não escondia o sorriso no rosto", disse o jovem.

Ao chegar na casa, Thiago contou que pediu uma foto e ainda ganhou um pix de R$ 1 mil do famoso. De acordo com Koller, ele estava ‘preocupado com as contas’ e pedindo a Deus uma forma de quitá-las. Depois disso, a sua primeira entrega foi para streamer mais famoso do Brasil.

VEJA MAIS

“Hoje eu achei que seria mais um dia normal de luta e batalha… Preocupado com as contas falando com Deus antes de sair de casa e simplesmente na primeira entrega do dia, eu li simplesmente CASIMIRO MIGUEL, falei calma aí… né possível que é ele… Deve ser meme!”, escreveu o entregador em seu Twitter.