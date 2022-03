Casimiro publica vídeo 'reagindo' ao lanche de rua de Belém: ‘Abacatada e salgado. O que é isso?'

O Mercado do Ver-o-Peso virou assunto de um vídeo do maior streamer do país, Casimiro Miguel, publicado em seu canal no Youtube, na terça-feira (8). No conteúdo, ele aparece 'reagindo', como são chamados os vídeos em que a pessoa se grava assistindo a algo secundário, ao famoso salgado da feira, que é vendido com abacatada. O influencer ficou abismado com o tamanho da feira e suas peculiaridades.

VEJA MAIS

O vídeo original é de um casal que veio à Belém passar umas mini férias. Mas, Casimiro, aproveitou para “comentar” o que há de mais curioso dentro do Ver-o-Peso. À primeira vista, o que chamou atenção do streamer foi a dimensão da feira. Inclusive, ele chega a pausa o vídeo original para comentar sobre.

A comida de rua em Belém é outro elemento que não passou despercebido por Casimiro. “O que é isso aqui? Salgado e suco a R$ 4? Abacate e salgado a R$ 6. Quem come abacate com salgado? Suco de abacate é isso? Abacatada”, se questiona, dando a entender que nunca provou algo do tipo.

O açaí consumido no Pará também foi citado pelo jornalista, que menciona a "rivalidade'' entre os nortistas e sulistas para provar qual é a forma correta de consumir o fruto. Casimiro brinca que daqui há alguns anos as pessoas vão tentar unir os dois sabores, doce e salgado, em um só. “Os caras vão dizer: “eu quero meu açaí com nutella, brincadeira, charque e leite ninho. Tá ligado?”, brinca.

Ainda no vídeo, o casal que veio a Belém, aparece conhecendo as ‘barraquinhas’ das erveiras. A conhecidíssima Beth Cheirosinha aparece mostrando um banho feito para ‘tirar olho gordo e mal olhado’. Camiseiro, então, dispara: “Então, pra tirar a barriga gorda eu vou. Olho gordo eu não tenho, não. Só tenho a barriga gorda”.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)