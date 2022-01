'Quero comer mais vezes e, agora, no Pará', diz influenciadora digital 'Bota Pó' sobre a maniçoba

A influenciadora Alexia Brito, ou “Bota Pó” como é conhecida nas redes sociais, utilizou seu perfil no Instagram, na última segunda-feira (3), para elogiar a maniçoba, um dos pratos típicos do Pará. Ela compartilhou com os seus seguidores a experiência e afirmou que quer provar novamente a comida, mas desta vez, em uma possível visita ao Estado.

Nos Stories, Alexia, que é do interior do Maranhão, contou que o almoço dela naquela manhã foi “diferenciado”. Em seguida, a influencer apresenta o prato paraense e não poupa elogios a culinária. “Eu gostei, viu? Achei tudo. Vou deixar aqui para vocês um pouco sobre o que é maniçoba. Deliciosa. Chocada que passa sete dias fervendo. É babado. Eu gostei. Mas quero comer mais vezes e agora quero comer aí pelo Pará, né, menina. Porque eu acho tudo provar culinária de outros Estados”, completou.

(Reprodução/ Instagram)

Em seguida, Bota Pó afirma que sentiu semelhança entre o prato e o Cuxá, um molho da culinária maranhense, feito com vinagreira, gergelim, camarão seco, farinha de mandioca seca e pimenta-de-cheiro. “É uma delícia”, elogiou a jovem.