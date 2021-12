VÍDEO: paulistano é apresentado à maniçoba do Pará e debocha do prato: 'Aparência de esgoto'

Um dos pratos mais servidos no Círio de Nazaré, a maniçoba, virou alvo de piada do Tiktoker paulistano Wilson TV, nas redes sociais, na última segunda-feira (29). Isso porque a aparência da maniva não agradou o rapaz, que viralizou com cara de “nojo” após ouvir a explicação sobre a comida típica.

Na narração do vídeo, a narradora explica que a maniçoba é feita com a folha da mandioca cozida por sete dias e, se a pessoa não souber ferver bem, o insumo pode levar à morte. “Pela cara deve matar mesmo”, diz o moço com uma expressão pouco convidativa.

Em seguida, é explicado que o prato leva todos os ingredientes de uma feijoada, “só que mais gostosa”, explica a narradora. Já Wilson observa com cara de deboche e dispara: “Que delícia”.

No conteúdo ainda é dito que o prato pode até ter “um pouco de aparência de cocô”, mas é considerado delicioso. No conteúdo, Wilson não se sente convencido e critica a comida. “Tem aparência de esgoto mesmo”, concluiu.