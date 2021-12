Wagner Moura explica o sobrenome Maniçoba e elogia o prato paraense: 'Acho fod*'

Um dos atores de maior sucesso no Brasil, Wagner Moura tem relações próximas com o Pará, pelo menos no que diz respeito ao sobrenome do baiano. Maniçoba, um dos pratos mais conhecidos da culinária paraense, também é o nome do meio de Wagner. Em entrevista para o podcast 'Mano a Mano', apresentado pelo rapper Mano Brown, o 'Capitão Nascimento' explicou a origem familiar do nome e mostrou estar por dentro do prato servido principalmente no período de Círio de Nazaré.

"Família da minha mãe tem esse sobrenome Maniçoba. Que é essa comida, muito comum no Norte do Brasil, no Pará, mas no recôncavo da Bahia também. Não sei de onde vem esse nome, mas acho fod* ter um nome brasileiro, indígena. Eu não sei bem a origem desse nome, não. A família da minha mãe é a família Maniçoba", disse.

Indagado por Mano Brown e pela jornalista Semayat Oliveira, Wagner elogiou o prato e detalhou como se prepara.

"Já comeu, Brown ? É bonzão. Mas é pesado. É feito com folha de mandioca, então tem que ficar na água um tempão para tirar o veneno, é venenosa", reforçou.