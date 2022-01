Ana Maria Braga prova flor de jambu ao vivo e mostra culinária de Santarém, no Pará

A culinária do norte do país foi destaque no programa "Mais Você" desta quarta-feira, 26. Ana Maria mostrou ao público de casa a folha de jambu, que tem ganhado cada vez mais espaço no país por conta de suas características.

Ao vivo, Ana Maria Braga provou a famosa flor de jambu, que nunca tinha provado antes. Durante conversa com uma repórter que participanva direto de Santarém, no Pará, a apresentadora confessou: "Tenho uma lembrança muito boa de Santarémj, o jambu, que é um perigo na vida de qualquer um", brincou.

Ana Maria Braga prova ao vivo flor de jambu e fica com a boca adormecida (Reprodução/ TV Globo)

Ana explicou que a folha causa um adormecimento na boca, e que sua flor tem a característica ainda mais potente. "É divino. Só provando para saber. Quem nunca provou, procura em casas que vendem produtos do norte", pontuou Ana, antes de provar a flor.

"Rapaz do céu, a língua adormeceu, ó. Dormiu", disse Ana, rindo, depois de ter provado a flor. "Arde e um pouqinho só. Não comi nem a folha, comi só metade da florzinha. Olha a situação, a lingua tá bobinha boninha", destacou.

Em seguida, a repórter de Santarém mostrou uma mesa repleta de pratos típicos da reigão Norte, como maniçoba, tacacá, peixes, dadinho de tapioca e uma série de diferentes criações que podem ser encontradas na orla de Santarém.