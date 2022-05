Meteu essa? Streamer Casimiro diz que o Paysandu tem mais história que o Tottenham; vídeo

O streamer Casimiro mais uma vez falou sobre o futebol paraense em uma de suas lives na Twitch. No vídeo, o influenciador comparou o Paysandu com o Tottenham, clube da Inglaterra. De acordo com ele, o Bicola tem mais história do que a equipe londrina. Veja:

"Pô, irmão. Já falei sobre essa questão aí. Não tem comparação. É Papão da Curuzu", avaliou o influenciador.

Para comprovar sua opinião, Casimiro ainda fez questão de comparar craques do passado do Paysandu com os atuais jogadores dos Spurs. O streamer chegou a dizer que Robgol, ídolo alviceleste, era melhor que o camisa 10 do Tottenham e capitão da seleção inglesa, Harry Kane.

"Dupla de ataque era Balão e Robgol. Não vou nem entrar no mérito do Robgol. Não tem comparação com o Hary Kane", disse.