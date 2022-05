Meia-atacante do Paysandu exalta torcida em postagem nas redes sociais: 'A melhor de todas'

O Paysandu conquistou uma importante vitória sobre o Manaus-AM, por 2 a 0, na última segunda-feira (30), pela Série C. No Twitter, o clube fez uma postagem agradecendo o apoio da torcida e o meia-atacante Marcelinho aproveitou para exaltar os bicolores. Veja:

Marcelinho, de 25 anos, chegou ao Paysandu para a disputa da Série C do Brasileirão. O jogador estava no Londrina, antes de chegar à Curuzu, para reforçar o Bicola. Aliás, o LEC era o clube mais tradicional na carreira de Marcelinho, até chegar ao Papão.