Presidente do Paysandu anuncia promoção de Dia dos Namorados para o sócio torcedor

O Paysandu joga contra o Ferroviário-CE no próximo domingo (5), às 19h, na Curuzu. E para este jogo, o presidente do Papão, Maurício Ettinger, adiantou que terá uma promoção especial de Dia dos Namorados para os torcedores que são sócios do clube. Em uma postagem no Twitter, o dirigente disse que o associado terá direito a bilhetes de R$ 10 para um acompanhante.

Na postagem, o Ettinger agradeceu aos torcedores que estiveram na Curuzu na vitória por 2 a 0 do Paysandu sobre o Manaus-AM, na última segunda-feira (30).

Normalmente, as promoções são direcionadas ao público em geral e os sócios têm direitos a entrada gratuita ou desconto na compra do bilhete. Na partida passada, os ingressos de arquibancada custaram R$ 40, mas o clube concedeu descontos de R$ 10 durante dois dias.

Ainda não foi divulgado se o público geral terá algum desconto para a próxima partida do Paysandu na Série C.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)