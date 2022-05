Paysandu é absolvido pelo TJD e poderá jogar partidas do Parazão 2023 na Curuzu

O Tribunal de Justiça do Pará (TJD) absolveu o Paysandu nesta terça-feira (31) dos incidentes ocorridos no primeiro clássico Re-Pa do ano, válido pela 7ª rodada do Campeonato Paraense. A partida foi disputada no dia 20 de fevereiro, no estádio da Curuzu, em Belém.

Após o confronto entre as equipes, o Paysandu foi punido com a perda de dois mandos de campo, além do pagamento de uma multa de R$ 5 mil. Na época, havia o risco do clube jogar a final do estadual, contra o próprio Remo, de portões fechados. No entanto, o jurídico bicolor conseguiu um efeito suspensivo até o julgamento do recurso.

Com a nova decisão final do TJD, o Papão não terá pendências para o estadual do ano que vem. Todas as partidas do Bicola, em casa, poderão ser disputadas na Curuzu.