Mulher desmaia ao receber lanche e é socorrida por entregador; vídeo

Um caso inusitado aconteceu em Juazeiro do Norte, Ceará, durante uma entrega de lanche feita por aplicativo. Segundos após o motoboy chegar com o pedido, ao abrir o portão para receber a entrega, a cliente passou mal e desmaiou, sendo socorrida pelo rapaz. O incidente foi registrado pelo próprio entregador Mariano Pereira, que filma e compartilha a rotina de trabalho no YouTube.

No vídeo, a mulher abre o portão de casa para receber o pedido de lanche e informa para Mariano que está passando mal logo após ele solicitar o código de segurança que confirma a entrega. É possível ver o momento em que o rapaz olha para o celular e a cliente, identificada como Fernanda, fica inconsciente e cai no chão.

"Eu pensei que ela só estava meio tonta, algo normal. Quando eu olhei, ela já foi desmaiando. A única coisa que pensei foi em ajudar. Não pensei em outra coisa, só em ajudar mesmo. Só que, como eu não tenho muito preparo para isso, eu tentei ligar para a ambulância, só que fiquei sem saber o que fazer no momento", disse o motoboy ao g1.

Segundo o próprio entregador, a cliente estava apenas com um filho pequeno na residência. Mariano disse que ficou por cerca de nove minutos no local e achou melhor aguardar até que chegassem alguns vizinhos, que finalmente conseguiram levar a cliente para a sala da casa.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)