Comentarista passa mal e desmaia no gramado antes de amistoso nos EUA; vídeo

O comentarista Shaka Hislop passou por um susto durante a transmissão ao vivo do amistoso entre Milan e Real Madrid, que ocorreu no estádio Rose Bowl, nos Estados Unidos, no último domingo (23). O incidente foi registrado pelas câmeras e se espalhou rapidamente pelas redes sociais.

Durante a pré-transmissão do jogo, enquanto o colega de trabalho, Dan Thomas, falava para as câmeras, Hislop, que estava próximo, aparentemente perdeu o equilíbrio e acabou desmaiando, caindo sobre o outro comentarista. A cena deixou Thomas visivelmente assustado, que imediatamente pediu socorro para auxiliar o colega.

Após o intervalo, Dan Thomas trouxe atualizações sobre o estado de saúde de Shaka Hislop, tranquilizando os telespectadores. Segundo o comentarista, Hislop recuperou a consciência e estava envergonhado com o ocorrido. Ele relatou que o colega estava se comunicando normalmente.

"Ainda é cedo para fazer qualquer diagnóstico preciso sobre o que causou o desmaio, mas o mais importante é que Shaka Hislop está consciente e já foi contatado por sua família. Thomas mencionou que eles falaram com a esposa de Hislop e que as coisas estão caminhando para uma melhora", disse Thomas.