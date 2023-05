Robô 'desmaia' após trabalhar por 20 horas seguidas; vídeo

O vídeo de um robô que "desmaiou" após trabalhar por 20 horas seguidas em uma feira de logística nos Estados Unidos viralizou nas redes sociais, nas últimas semanas.

O robô passava por uma demonstração ao vivo de 20 horas de trabalho durante o evento ProMat 2023, realizado entre os dias 20 e 23 de março. O vídeo gravado com a apresentação da máquina mostra o momento da queda do robô Digit, da empresa Agility Robotics, após as várias horas funcionando. Veja:

É possível ver o público do evento chocado com o fato de a máquina ter tido um bug ou um tilt. O robô, em questão, é multifuncional desenvolvido para o trabalho de logística e pode atuar em espaços desenvolvidos prioritariamente para pessoas como armazéns e centros de distribuição de mercadorias.

"Com uma taxa de sucesso de 99% em cerca de 20 horas de demonstrações ao vivo a Digit ainda sofreu algumas quedas no Promat", escreveu a empresa na conta oficial no Twitter.