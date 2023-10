Repórter da Globo tem celular roubado durante transmissão ao vivo para o 'Bom dia São Paulo'

A repórter Beatriz Backes teve o celular roubado durante uma transmissão ao vivo para o telejornal Bom Dia São Paulo, da TV Globo, nesta sexta-feira (20). Ela relatava a lentidão em uma linha do Metrô em frente à estação da Luz quando teve a transmissão interrompida. Os apresentadores Rodrigo Bocardi e Sabina Simonato suspeitarem que o aparelho tivesse caído no chão. No entanto, fontes do site Notícias da TV disseram que a jornalista foi vítima de um assalto. Assista o momento:

"O que é isso? Caiu o telefone?", perguntou Bocardi assim que a jornalista desapareceu da tela. "Acho que caiu o telefone da Bia", disse Sabina. "Imaginamos que seja só isso", ponderou o apresentador.

VEJA MAIS

À revista Quem, a assessoria de comunicação da emissora confirmou a informação e afirmou que a profissional está bem. "A produtora Beatriz Backes, que entra ao vivo do transporte público, por meio de celular, foi furtada enquanto falava ao vivo para o 'Bom Dia SP' desta sexta-feira. Ela estava na porta da estação da Luz do metrô quando um homem passou correndo e levou o aparelho. Apesar do susto, a produtora está bem", informou a Comunicação da Globo.

Ainda segundo o Notícias da TV, Beatriz, a repórter não reapareceu em nenhum outro momento no telejornal. Os apresentadores também não esclareceram o que ocorreu com a jornalista.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)