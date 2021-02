Repórter é roubado enquanto gravava em frente a estádio

Episódios de assaltos envolvendo equipes de TV, mesmo durante transmissões ao vivo, já estão deixando de ser algo inusitado. Nem mesmo o temor em ter as imagens reproduzidas impede a ação dos oportunistas. Foi o que aconteceu com o repórter Diego Ordinola, da emissora equatoriana Directv Sports, que foi roubado enquanto gravava uma passagem em frente ao estádio do Barcelona de Guayaquil.

Ni siquiera podemos trabajar tranquilos, esto ocurrió a las 13:00 de hoy en las afueras del Estadio Monumental.

La @PoliciaEcuador se comprometió a dar con estos delincuentes. #Inseguridad pic.twitter.com/OE2KybP0Od — Diego Ordinola (@Diegordinola) February 12, 2021

Um homem armado surgiu de repente e passou a ameaçá-lo diante das câmeras para que entregasse o telefone celular. O repórter cinematográfico, que registrou toda a ação, também teve o seu aparelho levado. Após recolher os celulares, o bandido sai correndo.

“Nem sequer podemos trabalhar tranquilos, isso ocorreu às 13h (15h, horário de Brasília) nos arredores do Estadio Monumental. A Polícia Nacional do Equador se comprometeu a cuidar desses delinquentes”, escreveu Ordinola em uma rede social, onde também compartilhou o vídeo do assalto.

No momento da abordagem, o repórter fazia a divulgação da Noite Amarela, projeto do Barcelona de Guayaquil que costuma levar um jogador famoso para atuar com a camisa do time em um amistoso.