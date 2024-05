Homem é baleado e morto em Icoaraci; vítima foi atingida por quatro disparos

Um homem identificado como Nichols Tiago Carvalho de Oliveira foi morto a tiros na tarde deste domingo (05/05) no bairro de Águas Negras, em Icoaraci. Conforme as informações iniciais, a vítima ficou caída em via pública após ser atingida com ao menos quatro disparos de arma de fogo.

A morte foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (CIOp), que ainda informou que populares teriam acionado uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para tentar socorrer Nichols Oliveira, mas quando os médicos chegaram ao local somente confirmaram o óbito. A Polícia Militar também está no local apurando as circunstâncias do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e, próximo das 21h30, deste domingo, a Polícia Civil informou, em nota, ao Grupo Liberal que iniciou as investigações sobre o homicídio no Distrito de Icoaraci, em Belém. A PC também identificou a vítima como Nichols Tiago Carvalho de Oliveira, mas não informou a idade do homem.

"A Polícia Civil informa que apura as circunstâncias do homicídio de Nichols Tiago Carvalho de Oliveira. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", diz a nota da PC enviada ao Liberal.

