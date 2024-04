Homem é morto a tiros por dupla em moto na BR-316, em Ananindeua

Um homem, que ainda não teve a identidade descoberta, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (30), na BR-316, próximo ao elevado da Avenida Ananin, bairro de Levilândia, em Ananindeua. Conforme as informações de testemunhas, a vítima era o passageiro de uma moto e foi alvejada por dois homens que também estavam em uma motocicleta. Ainda não há informações sobre o que poderia ter motivado o crime.

O mototaxista que levava a vítima relatou que o homem solicitou a corrida em frente a um supermercado na BR-316 e informou que queria ir para a área do Uriboca, em Marituba. No entanto, em certo momento do trajeto, a dupla na outra moto se aproximou e fez os disparos contra a vítima. O homem caiu na pista e os executores fugiram.