Idoso de 90 anos morre após ser arrastado por ônibus, em Belém; corpo foi dilacerado

Um idoso identificado como Manoel de Nazaré Gonçalves, de 90 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (7/5), por volta das 9h45, após ser atropelado e arrastado por um ônibus na travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, no bairro de Fátima, em Belém.

A situação aconteceu enquanto o idoso estava tentando atravessar a rua, na faixa de pedestre. A cena chocou quem passava pelo local, pois o corpo do idoso ficou dilacerado e espalhado pelo asfalto. Segundo relatos de testemunhas, o motorista do ônibus fugiu do local com o coletivo, sem prestar socorro à vítima. E esse ônibus estava com passageiros, conforme o relato dessas testemunhas. Câmeras de segurança da área mostram quando a vítima é atropelada pelo ônibus. Logo depois, os carros que vinham atrás do coletivo também passaram por cima da vítima e arrastaram o corpo.

Agentes da Polícia Militar tiveram acesso às imagens de segurança da área e conseguiram identificar qual foi o ônibus envolvido no atropelamento. Após essas informações, a Polícia realizou diligências e localizou o ônibus ainda no bairro de Fátima. O condutor foi encaminhado para a Seccional de São Brás. De acordo com informações da Capitã Ellen, da PM, o condutor afirmou que não percebeu que tinha atropelado o idoso, e por isso, seguiu viagem.

Agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SegBel) estiveram no local e realizaram o isolamento de uma das faixas da via. O trânsito ficou lento na área. Por volta das 11h48, a Polícia Científica ainda estava no local, realizando a perícia que apontou que o idoso foi arrastado pelo ônibus em um trajeto de 78 metros.

Em nota, a Polícia Civil informou à Redação Integrada de O Liberal que apura as circunstâncias do acidente de trânsito que ocasionou a morte de Manoel. "O motorista do ônibus foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional de São Brás, mas por não estar em situação flagrancial, não houve prisão. O veículo foi apreendido", comunicou a instituição.