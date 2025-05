Adolescente de 15 anos é encontrado morto no rio Xingu, em Altamira

O corpo do adolescente Pedro Augusto Mendonça da Silva, de 15 anos, foi encontrado no início da tarde desta quarta-feira (7) por uma equipe do 9º Grupamento de Bombeiro Militar do Pará, em Altamira, sudoeste do estado. Ele estava desaparecido desde a tarde de terça-feira (6), quando submergiu nas águas da Orla do Rio Xingu enquanto tomava banho com o irmão e alguns amigos.

De acordo com testemunhas, o grupo nadava até o limite demarcado por boias e, ao retornar para a margem, Pedro Augusto afundou e não voltou à superfície. Banhistas ainda tentaram localizá-lo, mas sem sucesso. Os bombeiros foram acionados e iniciaram as buscas no mesmo dia, por volta da tarde, mas os trabalhos foram interrompidos à noite e retomados na manhã seguinte.

O corpo do adolescente foi localizado por volta das 13h desta quarta-feira. A Polícia Científica do Pará foi chamada para realizar a remoção e os exames periciais. A 22ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Altamira ficará responsável pela investigação do caso.