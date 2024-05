Mulher é baleada quatro vezes em tentativa de homicídio, em Uruará

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi atingida por quatro disparos de arma de fogo durante uma tentativa de feminicídio na manhã deste domingo (05/05), no bairro Boa Esperança, em Uruará, sudoeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima foi surpreendida por dois homens que se aproximaram em uma motocicleta de cor preta.

Tudo aconteceu em plena via pública, por volta de 8h da manhã, quando a vítima trafegava pela Avenida Tapajós, próximo a um estabelecimento comercial. Pessoas que presenciaram a situação informaram à Polícia Militar que o crime aconteceu muito rapidamente. Os dois homens se aproximaram e realizaram os disparos e a vítima não teve tempo de reação. Os autores do crime usavam uma proteção preta no rosto, para não serem identificados. No entanto, o companheiro da mulher conseguiu descrever as características físicas do garupa da moto aos agentes. Pessoas da área informaram que a mulher seria usuária de entorpecentes, relato que ainda será apurado pelas autoridades policiais.

Depois de atirarem na mulher, os dois suspeitos fugiram e a vítima ficou caída no chão, gravemente ferida. Os tiros teriam atingido a região do ombro, nádegas, coxa e perna da vítima. Populares acionaram uma ambulância para realizar o socorro da mulher e ela foi encaminhada para o Hospital Municipal de Uruará. O estado de saúde dela não foi revelado. Ainda não há mais informações sobre o que poderia ter motivado o crime ou quem seriam os autores dos tiros. Buscas foram realizadas na área, mas ninguém foi preso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.