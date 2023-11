Três jovens morrem após discussão de trânsito em Igarapé-Açu

Três jovens perderam a vida num insólito incidente de trânsito envolvendo três carros de passeio na madrugada desta segunda-feira (27), no Km 09 da rodovia PA-127, que conecta Igarapé-Açu a Maracanã, no nordeste do Pará.

De acordo com informações repassadas pelo delegado da Polícia Civil de Igarapé-Açu, Henrique Inácio, um homem estava em um dos carros e um casal no outro. Após a batida, os dois homens envolvidos na colisão discutiam na beira da via, enquanto a namorada de um deles observava. Foi nesse momento que um terceiro veículo, em alta velocidade, atingiu as três vítimas, causando suas mortes imediatamente.

O condutor do veículo que atingiu as vítimas não parou para prestar socorro. As vítimas foram identificadas como Kivea Paixão, 24 anos, Anderson da Silva, 25 anos, e Luciano Júnior, 20 anos, todos moradores de Igarapé-Açu.

O delegado da Polícia Civil de Igarapé-Açu, declarou que demandou equipes de agentes para apurar o caso e que conseguiu identificar o condutor do terceiro veículo.

"A polícia já identificou o condutor do veículo que atropelou as vítimas, e diligências estão sendo realizadas para capturá-lo. Alguns moradores afirmaram que ele teria sido responsável pelo acidente, cruzamos informações e estamos na busca", disse o delegado.

Os três veículos envolvidos no acidente eram um Siena preto, um Ônix branco e uma Toro cinza. Segundo testemunhas, o veículo Toro, supostamente, teria causado o atropelamento fatal. O condutor do veículo, no entanto, abandonou o local do acidente, agravando ainda mais a tragédia.

As autoridades informaram para O Liberal que estão empenhadas em esclarecer as circunstâncias precisas do acidente e apurar as responsabilidades. A comoção se estende à comunidade de Igarapé-Açu, que lamenta a perda precoce dos três jovens.