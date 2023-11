Motociclista perde a vida e outro fica gravemente ferido em acidente

Um trágico acidente de trânsito abalou a madrugada deste domingo (26), no município de Belterra, na região oeste do Pará. Dois motociclistas colidiram na Rua 7, resultando na morte de um deles, um homem identificado como Aldo Azevedo dos Santos, de 27 anos. O segundo motociclista, ainda não identificado, ficou gravemente ferido.

Segundo informações repassadas por testemunhas aos agentes que atenderam a ocorrência, um dos condutores da moto estava en alta velocidade quando invadiu a via contrária e atingiu oem cheio o condutor da outra motocicleta. Ainda não há informações oficiais sobre as possíveis causas do acidente.

A vítima sobrevivente foi encaminhada em estado crítico para o Hospital de Belterra e devido ao alto grau de complexidade dos ferimentos, estava aguardando transferência para Santarém, conforme informado pela Polícia Militar que esteve no local para atender a ocorrência.

O delegado da Polícia Civil de Belterra solicitou a remoção do corpo de Aldo Azevedo dos Santos para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Santarém, enquanto as autoridades investigam as circunstâncias que levaram ao acidente.

A reportagem entreou em contato com a Polícia Civil para mais informações sobre o caso e aguarda retorno.