Temporal derruba árvores e postes, deixando moradores sem energia elétrica em Belterra

​Moradores de Belterra, no oeste do Pará, ficaram assustados com um temporal que atingiu o município, nesta quinta-feira (21). Fortes rajadas de vento e trovoadas foram registradas. Árvores e postes da rede de distribuição foram derrubados, deixando a cidade sem energia elétrica.

Segundo informações da Defesa Civil Municipal, ao menos dez postes da rede de energia entre o trevo da entrada principal de Belterra e a Estrada 7 (do antigo portão da cidade) caíram. A fiação se rompeu em alguns pontos, provocando o corte no fornecimento de energia. Devido à queda de postes e da fiação, o acesso pela Estrada 5 a partir da BR-163 ficou interditado.

A Defesa Civil fez contato com a concessionária de energia e foi informada que, devido à complexidade do trabalho para substituir os postes e reparar a rede de distribuição, dificilmente o fornecimento de energia seria restabelecido ainda nesta quinta-feira.

Por nota, a Equatorial Energia Pará informou que “as equipes técnicas e comerciais estão trabalhando sem medir esforços para restabelecer o fornecimento de ​energia elétrica no município de Belterra”.

“As fortes chuvas e rajadas de vento ocasionaram várias descargas atmosféricas e o fornecimento de energia foi interrompido na tarde desta quinta-feira, 21. A distribuidora​ ressalta que as equipes não medirão esforços para normalizar o fornecimento o mais breve possível”, comunicou a empresa.

Em casos de falta de energia a Equatorial orienta aos clientes que procurem os canais de atendimento: 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.