Caminhão derruba dois postes de energia na José Malcher

Dois postes de energia elétrica tombaram, na tarde desta quarta-feira (20), na avenida José Malcher, próximo das travessas Doutor Moraes e Piedade, próximo da Praça da República, no bairro de Nazaré, em Belém. Um dos postes chegou a cair por cima de um carro. Não há relatos de feridos. A Equatorial Pará disse, por nota, que a colisão de um caminhão teria ocasionado o episódio.

Segundo o Centro Integrado de Operações (Ciop), o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) foram acionados ao caso. O aplicativo de trânsito, Waze, disse que o fluxo de veículos, às 17h27, estava parado. Ao que tudo indica, a razão é pela queda dos postes.

Em nota, a Equatorial disse que equipes já estão no local atuando no isolamento do circuito afetado e no levantamento de material necessário para a substituição dos postes. “Os técnicos trabalham para normalizar o fornecimento de energia no menor tempo possível”, acrescenta o comunicado.

A reportagem recebeu um vídeo do acidente. “Olha aí, o poste caiu aqui em cima do carro. Mais um poste lá na frente, transformadores. Ó o caos aqui na José Malcher. Chegando na Praça da República. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso ao CBMPA e à Semob. A reportagem aguarda retorno.