Dupla suspeita de participação em roubos morre durante ação policial em Ananindeua

Dois homens, de identidades não reveladas e suspeitos de participação em uma série de roubos em Ananindeua, na Grande Belém, foram mortos em uma ação policial na noite da última terça-feira (19), por volta das 20h. Um segundo indivíduo foi preso e um adolescente apreendido também por envolvimento no caso.

De acordo com o relatório policial, a ação do grupo teve início com o roubo de uma moto Honda Fan preta e, na sequência, de um carro Fiat Argo cinza, embos em assaltos feitos no bairro do Aurá. De posse dos dois veículos, os envolvidos partiram para roubar um supermercado localizado no bairro de Águas Brancas, de onde levaram duas caixas de som, garrafas de bebida e dinheiro. Além disso, subtraíram a arma de um sargento do 29º Batalhão de Polícia Militar.

A polícia foi informada dos assaltos e passou a fazer incursões para tentar localizar os suspeitos, o que aconteceu no inicio da noite. Assim que os criminosos foram avistados teve início uma perseguição. Conforme o relato das equipes que participaram das buscas, os suspeitos teriam atirado contra os agentes. Porém, durante o cerco feito pela Polícia Civil os suspeitos perderam o controle do veículo e acabaram colidindo com a parede de uma casa.

Dois suspeitos foram baleados e encaminhados ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). Porém, nenhum deles resistiu aos traumasda colisão. Com eles, os militares do 30º BPM, que é responsável pelo policiamento na região, recuperam os itens e veículos roubados. Um simulacro foi apreendido. O caso foi registrado na Seccional da Cidade Nova.

Por nota, a PC informou que o adolescente será encaminhado para a Delegacia Especializada. “A Polícia Civil informa que três homens e um adolescente armados são suspeitos de praticar roubos na noite desta terça-feira em vários locais da região metropolitana. Os suspeitos iniciaram a troca de tiros durante perseguição policial, perderam o controle do veículo e colidiram na parede de uma casa. Durante a intervenção, dois suspeitos foram baleados, socorridos para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Outros dois, entre eles o adolescente, se renderam e foram apresentados na Seccional da Cidade Nova. O menor será encaminhado para a Delegacia Especializada”, relata o comunicado.