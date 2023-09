Homem que explodiu agência bancária no Maranhão é preso com cocaína e documento falso no Pará

Um homem que não teve identidade divulgada foi preso na terça-feira (19), com drogas e documento falsificado, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 54 da rodovia BR-316, em Castanhal, nordeste do Pará. Conforme divulgado pela PRF, o indivíduo possui diversas passagens pela polícia por tráfico de drogas, associação criminosa e formação de quadrilha. Em 2016, ele foi preso por integrar uma quadrilha responsável por explodir uma agência bancária na cidade de Fortaleza dos Nogueiras, no Maranhão.

A PRF detalhou que, na terça-feira, por volta das 16h40, uma equipe abordou um veículo Fiat/Strada, que trafegava pela rodovia BR-316, no sentido Belém/Castanhal, sob a condução de um homem de 39 anos, natural do município de Conceição, na Paraíba. O condutor saiu do veículo visivelmente nervoso e apresentou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) aos policiais.

Durante a vistoria dos equipamentos obrigatórios do veículo, os agentes identificaram um volume suspeito localizado sob o tapete, próximo ao banco do motorista. Ao ser questionado sobre o conteúdo, o condutor alegou desconhecimento sobre o que havia na embalagem.

Ao abrirem o volume, os policiais encontraram um pacote contendo aproximadamente 1,07 kg de substância análoga a pasta base de cocaína. Após consultas de identificação do condutor, os policiais detectaram sinais de falsificação no documento apresentado. Questionado, o homem revelou que pagou a quantia de R$ 2 mil para obter o documento falso.

Durante a verificação de antecedentes, os agentes constataram o histórico de passagens pela polícia. Diante dos fatos, a princípio, tráfico de drogas e falsidade ideológica, o homem e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal para os procedimentos legais cabíveis.