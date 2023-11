Concurso Público da Prefeitura de Belterra oferta 170 vagas; inscrições começam nesta segunda (13)

Iniciaram nesta segunda-feira (13), as inscrições para o concurso público da Prefeitura Municipal de Belterra, no oeste do Pará. O certame tem como objetivo o preenchimento de 170 vagas, além de formação de cadastro de reserva, para diversos cargos e formação, nos níveis fundamental, médio/técnico e superior. Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de dezembro.

As inscrições estão sendo realizadas diretamente na página da Consulplan, que é a banca organizadora do concurso, por meio de preenchimento do formulário de inscrição. A taxa varia de acordo com o nível de escolaridade: R$30 - Fundamental; R$36 - Médio, e R$41 - Superior. De acordo com o edital, o salário base é de R$ 1.320.

Para solicitar isenção, é necessário comprovar, no ato de inscrição, o cadastro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou que é membro de família com renda per capita de até meio salário mínimo. A solicitação deve ser efetuada até esta terça-feira (14). Candidatos que são comprovadamente doadores de sangue ou medula óssea também poderão solicitar a gratuidade.

O prazo de validade do concurso será de 2 anos, contados da data de sua homologação, e pode ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período, por meio de ato expresso do Poder Executivo.

A prova objetiva está marcada para o dia 04 de fevereiro de 2024, com prova de títulos prevista para 3 dias úteis após o resultado da prova objetiva.

Confira os cargos disponíveis:

Nível fundamental: agente de limpeza pública, operador de máquinas pesadas, patrimonial, apoio operacional, serviços gerais, escolar, agente de segurança, operador de roçadeira manual, auxiliar de obras e instalações, operador de motosserra e merendeiro.

Nível médio/técnico: técnico em radiologia, mecânico, técnico em geoprocessamento, técnico em saúde bucal, agente de vigilância sanitária, técnico agropecuário, agente administrativo, agente de trânsito, soldador, orientador social, motorista categoria "AB", fiscal ambiental, auxiliar de secretaria, técnico eletricista, auxiliar administrativo, motorista categoria "D", técnico em enfermagem, técnico em edificação e secretário escolar.

Nível superior: pedagogo, analista de controle interno, fiscal de tributos, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, técnico pedagógico, engenheiro sanitarista, assistente social, enfermeiro, psicólogo e engenheiro florestal.

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo sob a supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)