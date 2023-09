Concursos Públicos no Pará: oportunidades e salários em destaque

Nesta quarta-feira, o governo do Pará anunciou a abertura de um novo concurso público para a contratação de 4.400 policiais militares, um passo importante para reforçar a segurança do estado. Além dessa notícia de destaque, com o edital já disponível, existem outros certames em aberto oferecendo diversas outras oportunidades em concursos públicos e processos seletivos em andamento.

No total, o estado do Pará conta com um pequeno leque de concursos e seleções em aberto, oferecendo oportunidades para diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade. Os salários competitivos e a variedade de cargos disponíveis tornam esses concursos uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade no mercado de trabalho e deseja contribuir para o desenvolvimento da região.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição e aos requisitos específicos de cada concurso. No total, são 225 vagas em cinco concursos públicos e um Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de 64 vagas no Instituto de Assistência do Servidor do Estado do Pará (IASEP). Veja a lista dos concursos e PSS em andamento:

1. Prefeitura de Barcarena

- Estão disponíveis 41 vagas para o cargo de agente comunitário de saúde.

- O salário pode chegar a até R$ 2.640,00.

- O requisito mínimo é ter ensino médio completo.

- As inscrições estão abertas até o dia 10/10/2023.

2. Prefeitura de Jacundá

- São oferecidas 23 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.

- O salário também pode atingir até R$ 2.640,00.

- Requisito: ensino médio completo.

- As inscrições podem ser realizadas até o dia 03/10/2023.

3. Universidade Federal do Pará (UFPA)

- A UFPA está com 62 vagas abertas para o cargo de professor.

- Os salários podem alcançar até R$ 24.262,44.

- As inscrições encerram em 21/09/2023, então os interessados devem se apressar.

4. Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) - Professor do Magistério Superior

- A UFRA disponibiliza 8 vagas para professor do magistério superior.

- Os salários podem chegar a R$ 10.481,64.

- As inscrições estão abertas até 22/09/2023.

5. Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) - Professor Substituto

- São oferecidas 27 vagas para professor substituto na UFRA.

- Os salários podem alcançar até R$ 6.356,02.

- As inscrições também encerram em 22/09/2023.

6. PSS do Instituto de Assistência do Servidor do Estado do Pará (IASEP)

- 64 vagas temporárias nas seguintes áreas: enfermagem (5); fisioterapia (2); fonoaudiologia (1); medicina (5); farmácia (2); psicologia (2); serviço social (3); administração (1); ciências contábeis (4); engenharia civil (1); arquitetura (1); estatística (1); desenvolvimento - informática (1); banco de dados - informática (2); assistente administrativo (20); assistente de informática (8); técnico de enfermagem (5).