Concursos públicos oferecem salários iniciais de R$ 20 mil

A hora chegou para os concurseiros que buscam estabilidade no serviço público com plano de carreira e salários elevados. Mais de 8 mil vagas foram autorizadas na esfera federal com salários iniciais de R$ 20 mil, tais como o concurso para auditor fiscal do trabalho, que oferecerá 900 vagas.

Há oportunidades nas esferas federal, estadual e municipal, especialmente na área fiscal, com cargos que não exigem formação específica, como os concursos para auditor fiscal do estado de Santa Catarina e da Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba. Mas também há cargos com salários próximos de R$ 20 mil, mas um pouco abaixo desse valor, como os certames para auditor no estado da Bahia e no município de Goiânia, em Goiás.

Auditor do trabalho

O concurso para auditor fiscal do trabalho, com 900 vagas, já está com a comissão organizadora formada. Os próximos passos serão a definição da banca e a divulgação de abertura do certame. É exigido nível superior com formação em qualquer área. Com o reajuste salarial de 9% concedido pelo governo federal, o salário inicial será de R$ 22.921,71. No final da progressão, a remuneração pode chegar a até R$ 29.760,94.

Além do salário base, os servidores recebem auxílio alimentação de R$ 658 e bônus de eficiência com valor fixo de até R$ 3 mil, dependendo de regulamentação para ser variável. No primeiro ano, o auditor não recebe o bônus; no segundo, fica em R$ 1.500; no terceiro, R$ 2.250; e no quarto, quando termina o estágio probatório, de R$ 3 mil. O aprovado no concurso de auditor fiscal do trabalho que for trabalhar em área de fronteira, terá um adicional de R$ 91 por dia útil trabalhado, o equivalente a R$ 1.820 por 20 dias trabalhados na fronteira.

Somando esses valores, o ganho real bruto do auditor poderá chegar aos seguintes valores: no primeiro ano, R$ R$ 25.399,71; no segundo ano, R$ 26.899,71; no terceiro, R$ 27.649,71; e no quarto, R$ 28.825,76. Após o estágio probatório, o servidor sobe para o padrão II da segunda classe.

Ipea

Um novo concurso Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) ofertará 80 vagas para técnico de planejamento e pesquisa, cargo que exige o nível superior de formação. O edital deve ser publicado até janeiro de 2024. Segundo o portal da transparência do governo, o salário inicial é de R$ 20.924,80, com ingresso na classe A, padrão I. Com a progressão salarial, chegando à classe especial, a remuneração poderá a R$ 29.832,94. O servidor recebe ainda auxílio alimentação de R$ 658.

Bacen

O concurso do Banco Central com a oferta de 100 vagas para o cargo de analista foi autorizado. O Bacen divulgou que a remuneração inicial do Analista será de R$ 20.924,79, já com os 9% de aumento inclusos, e, ao final da carreira, a remuneração do servidor poderá chegar a R$ 29.832,94. A carreira conta com os benefícios de auxílio-alimentação de R$ 658; assistência pré-escolar de R$ 321,00; e assistência à médica e odontológica de R$ 283,67.

Ministério do Planejamento

Um novo edital Ministério do Planejamento e Orçamento vai ofertar 100 vagas de analista de planejamento e orçamento, com exigência de nível superior. A previsão é que o edital também saia em janeiro de 2024. O salário inicial é de R$ 20.924,80, chegando a R$ 29.832,94 no final da carreira.

Especialista em Gestão

O concurso para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) terá 150 oportunidades para a carreira transversal que exige o nível superior de formação. Segundo a portaria que autorizou a nova seleção, o edital deverá ser publicado até janeiro de 2024. Com o aumento de 9%, a remuneração inicial será de R$ 20.924,79 e poderá chegar a R$ 29.832,94 até o final da carreira. O servidor tem o benefício do auxílio alimentação de R$ 658.

CVM

O concurso da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deve ofertar 60 vagas. O edital será publicado até janeiro de 2024. Após o reajuste salarial de 9%, as remunerações iniciais para as carreiras da CVM passam a ficar assim: analista, R$ 20.924,80; e inspetor, R$ 20.924,80. Os servidores também recebem auxílio alimentação de R$ 658.

Auditor fiscal em Santa Catarina

A Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina anunciou o concurso público para este ano, com 51 vagas previstas, para o cargo de auditor fiscal. Exige nível superior. |O salário inicial é de R$ 22.853,33.

Auditor fiscal em João Pessoa

A Secretaria da Receita (Serem) do município de João Pessoa tem concurso público previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024 para o cargo de auditor fiscal. Ainda não foi definida a quantidade de vagas. A carreira exige nível superior e tem salário inicial de R$ 21.051,12.

Auditor de tributos de Goiânia

Já foi autorizado o concurso para auditor de tributos do município de Goiânia, mas a seleção prevista para 2023 deve sofrer um atraso por contingenciamento de gastos. O cargo exige nível superior. Serão ofertadas 43 vagas mais 100 vagas de cadastro de reserva com salário de R$ 19.700,21.

Auditor fiscal da Bahia

O concurso para o preenchimento de 150 vagas de auditor fiscal do estado da Bahia está previsto na Lei Orçamentária Anual de 2023, ou seja, com orçamento reservado para a realização do certame. É exigido nível superior. O salário inicial é de R$ 19.337,24.