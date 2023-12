Homem que morreu em atropelamento após briga em boate é identificado

O homem que morreu no atropelamento registrado na madrugada do último domingo (10), em Blumenau, no Vale do Itajaí, foi identificado como Wesley Timoteo Pereira, de 22 anos. Wesley teria sido atropelado após uma briga entre ele e um segurança de uma casa noturna.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, testemunhas afirmaram que Wesley estava consumindo na boate e tentou ir embora sem pagar a conta. Ao sair do local, foi perseguido pelo segurança da casa noturna, quando um carro atropelou os dois envolvidos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Wesley estava com ferimentos no lado esquerdo da testa, além de um corte na mão e na panturrilha direita. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Isabel para os devidos atendimentos.

Na noite de domingo (11), a Polícia Militar comunicou que uma das vítimas do atropelamento não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no hospital.

Na tarde desta segunda-feira (11), o delegado de Polícia Civil, Ronnie Esteves, informou que a DIC (Divisão de Investigação Criminal) instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do atropelamento que provocou a morte do cliente da casa noturna, Wesley Timoteo Pereira.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com