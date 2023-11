Mulher trans em suposto surto é atropelada por moto na avenida Centenário, em Belém

Um grave acidente envolvendo uma mulher trans, que estaria em um suposto surto psicótico, e um delegado aposentado da Polícia Civil foi registrado na tarde desta quinta-feira (23), na avenida Centenário, em Belém. A vítima, que estava parada na via no sentido da avenida Júlio César, foi atingida pela motocicleta conduzida pelo delegado Luís Carlos Tavares. Ambos sofreram graves ferimentos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo populares, desde o início da tarde, a mulher trans caminhava nua pelas proximidades e começou a atravessar a avenida. Alguns carros conseguiram desviar, no entanto, o delegado aposentado, que dirigia uma motocicleta, acabou o atingindo.

Ambos os envolvidos ficaram na via, aguardando a chegada do Samu, e foram resgatados em estado grave. O comerciante Cleílson Souza, que estava trabalhando nas proximidades do acidente, relatou que “a mulher trans estava parada no meio da via, quando a moto atingiu. Acredito que o condutor da moto tenha a visto muito em cima já, não deu tempo para nada", disse. Além da presença do Samu, a Polícia Militar também esteve no local para lidar com a situação.