Colisão entre carreta e carro deixa quatro pessoas mortas em Castanhal

Uma colisão entre uma carreta e um carro matou quatro pessoas, na tarde desta terça-feira (23), no quilômetro 69 da BR-316, em Castanhal, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam no mesmo veículo. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente, registrado por volta das 16h45.

VEJA MAIS

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.