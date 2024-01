Duas pessoas morrem e cinco ficam feridas em acidente na PA-451 em Tomé-Açu

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira, 19, na PA-451, próximo à Vila do Breu, no município de Tomé-Açu, no nordeste do Estado. Um carro particular, um ônibus e uma van que fazia transporte de passageiros colidiram na pista. Duas pessoas morreram no local e cinco ficaram feridas.

Era por volta das seis horas da manhã quando a Polícia Militar de Tomé-Açu foi acionada. Segundo o relatório policial, Leonice Sanches Rodrigues, de 37 anos e Rosivaldo Cascaes Rodrigues, de 36 anos, que estavam no carro de passeio, morreram no local.

Eles estavam seguindo pela rodovia quando colidiram com o ônibus, que ia à frente. Atrás do casal, vinha a van que teria tentado desviar do acidente, mas não conseguiu a tempo, se chocando contra o ônibus também.

O corpo de Rosivaldo Cascaes Rodrigues teria ficado preso às ferragens (Divulgação / PM)

As cinco pessoas feridas receberam atendimento médico, entre elas estava uma criança. O menor de idade e um adulto foram transportados por Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Aérea para Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). Outra das vítimas foi conduzida via terrestre, para o mesmo município. Os três estariam internados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. As outras pessoas que sofreram lesões mais leves foram encaminhadas para o Hospital da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em Quatro Bocas.

"Em apuração preliminar, o ônibus estaria parado, quebrado, sem sinalização, com pista neblinada, o que teria ocasionado o acidente. Após o socorro às vitimas feridas, por uma ambulância municipal, o local foi isolado pela polícia militar, com o controle do trânsito no local, aguardando o Corpo de Bombeiros (Sta Izabel) e o IML (Castanhal) para remoção do corpo de Rosivaldo, preso nas ferragens. A responsabilidade pelo acidente está sendo apurada pela Delegacia da Polícia Civil de Quatro Bocas", diz nota da Polícia Militar.