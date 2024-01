Jovem é assassinado a tiros dentro de casa em Jacareacanga

Eudson Ribeiro de Souza, de 23 anos, foi morto a tiros dentro de casa, na noite de quinta-feira (18), em Jacareacanga, no sudoeste do Pará. A vítima apresentava várias perfurações pelo corpo, incluindo na cabeça, costelas e braços. De acordo com relatório policial do caso, quatro homens teriam se dirigido à residência da vítima e realizaram os disparos através da janela do quarto do jovem.

A Polícia Militar foi acionada ao caso por volta das 21h50 e isolou a cena do crime. Cerca de 20 cápsulas de munições de dois tipos de calibres foram localizadas próximo ao corpo, que estava em um imóvel na Rua do Cras.

Segundo a polícia, Eudson tinha envolvimento com o tráfico de drogas e ficou preso por um ano. O rapaz, conforme o relato das autoridades, estava sendo ameaçado de morte pela facção criminosa Comando Vermelho.

A Polícia Civil foi acionada para começar as investigações. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC. Em nota, a instituição informou instaurou inquérito policial e apura o caso por meio da Delegacia de Jacareacanga. Perícias foram requisitadas e informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque Denúncia 181.