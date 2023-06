Corpo de 'Angolano' é encontrado com marcas de tiro em Jacareacanga

Deivid de Souza Azevedo, conhecido pelo apelido "Angolano", foi encontrado morto a vários tiros, na manhã desta sexta-feira (16), em Jacareacanga, localizada no sudoeste do Pará. Segundo a polícia, ele era usuário de drogas e bastante conhecido na região por envolvimento em furtos, roubos e invasões a residências. Além disso, conforme repassado pelas autoridades policiais, Deivid teria registros de tentativas de homicídio contra ele. Até o momento, não se sabe se a suposta vida pregressa da vítima tem relação com a motivação do crime. As informações são do Portal Giro.

VEJA MAIS

Por volta das 8h, a Polícia Militar recebeu um chamado de populares informando sobre a descoberta de um corpo na rua da ponte, nas proximidades do bairro São Francisco. Ao chegarem no local, os agentes constaram que o cadáver era de “Angolano”.

A PM realizou diligências para garantir a preservação da cena do crime até a chegada da Polícia Civil, que assumirá as investigações do caso. Em nota, a PC informou à redação integrada de O Liberal que o caso é investigado pela Delegacia de Jacareacanga. Diligências são realizadas para identificar e localizar a autoria do crime.