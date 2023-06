Supostos faccionados de Abaetetuba morrem em ação da Polícia Civil em Belém

​Cydwallacy Carmo de Oliveira e Josenildo Baía Leão foram mortos na madrugada desta quinta-feira (15), durante a operação “Cárgula”, deflagrada pela Polícia Civil, no bairro da Cabanagem, em Belém. A ação teve como objetivo cumprir quatro mandados de prisão existentes contra Cydwallacy, investigado por crimes como homicídio, roubos e extorsão mediante sequestro. Durante a operação, a polícia apreendeu armas, munições, ​um ​celular, entorpecentes e carregadores.

As investigações policiais apontam que Cydwallacy seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho, na qual ocupava cargo de “disciplina”. Assim como ele, Josenildo possivelmente era membro do grupo. A dupla era suspeita ainda de participar de atentados contra agentes da segurança pública do Pará, como informou o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.

De acordo com informações divulgadas pela PC, quando localizados, Cydwallacy e o comparsa dele, Josenildo, também com antecedentes criminais, reagiram atirando contra os agentes. Os policiais revidaram e alvejaram os dois suspeitos. Nenhum policial ficou ferido.

A dupla foi socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Um inquérito policial aberto pela Polícia Civil vai investigar o ocorrido.

A operação “Cárgula” contou com a participação da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, e com uso de recursos do Núcleo Inteligência da Polícia Civil (NIP). A equipe da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) também deu apoio à ação.

“Estamos dando continuidade às ações da operação Gárgula, que teve fase inicial deflagrada em abril deste ano. Esse trabalho é resultado de diligências investigativas e monitoramentos dos criminosos. Durante a ação policial foi possível apreender armas, munições, drogas e celulares, que serão encaminhados para análise pericial e vão servir de fundamento para outras diligências”, explicou o delegado Mhoab Khayan, diretor da Superintendência Regional do Baixo Tocantins.

“Todas as investigações estão fundamentadas nas provas de que a dupla participou de um sequestro ocorrido no município de Abaetetuba. Além disso, eles teriam atuado em planejamentos de atentados contra agentes da Segurança Pública do Estado. Outras diligências seguem em andamento. As equipes especializadas, assim como os agentes locais, continuam as buscas a outros criminosos”, finalizou o delegado-geral, Walter Resende.