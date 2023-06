Suspeito de integrar facção criminosa morre ao reagir à ação da PM em Tomé-Açu

Um suspeito de tentativa de de homicídio contra um policial militar morreu ao ser baleado por uma guarnição do 48º Batalhão (48º BPM), integrante do Comando de Policiamento Regional III (CPR III), no município de Tomé-Açu, no Nordeste do estado.

A ação ocorreu na tarde deste sábado (3) e resultou, ainda, na apreensão de um revólver calibre 38, com cinco munições. A guarnição informou que recebeu denúncias anônimas sobre o paradeiro daquele homem, suspeito, também, de chefiar uma facção criminosa.

A Justiça já havia expedido, contra o suspeito, dois mandados de prisão. Os agentes foram até o local indicado, na zona rural da cidade, e avistaram o homem armado, carregando uma mochila nas costas.

Os militares também informaram que deram voz de prisão ao suspeito, mas que ele atirou contra a guarnição, que revidou. Os policiais afirmaram, ainda, que prestaram socorro ao suspeito e o encaminharam para uma unidade de saúde, mas ele não resistiu. A arma e as munições apreendidas foram entregues à Polícia Civil.