Corpo é encontrado no Rio Acará-Mirim, em Tomé-Açu

De acordo com o Corpo de Bombeiro, em Tomé-Açu, a vítima foi identificada como o belenense Pedro Felipe. Testemunhas informaram à corporação que ele gritou por socorro, mas faltou tempo hábil para salvar a vida do jovem, que morreu afogado, neste domingo (26), no Rio Acará-Mirim no município de Tomé Açú, nordeste do estado, onde residia há cerca de dois anos.

Pedro Felipe curtia o domingo de sol com amigos, num balneário cortado pelo Rio Acará-Mirim, até que em certo momento o passeio virou pesadelo. Ele teria decidido atravessar para o outro lado da margem do rio e não suportou a correnteza. Logo na metade da travessia, um amigo que estava com ele disse que era melhor que eles voltassem. Pedro insistiu e foi engolido pelo volume de água.

As buscas pelo jovem foram realizadas ainda neste domingo (26) num trabalho de fôlego da equipe de bombeiros, mas eles foram obrigados a suspender a procura, e só encontraram o corpo do jovem, por volta das 11h, desta segunda-feira (27).

O corpo estava no fundo do rio, exatamente onde ele afundou no domingo. A morte do rapaz foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, o corpo foi encaminhado para o hospital municipal de Tomé-Açu, até a remoção do Instituto Médico Legal de Castanhal, também no nordeste estadual.